Top club su Spalletti, ma dovrà star fermo: ADL ha fissato penale se torna ad allenare nel 2023/24

Almeno un grande club si è avvicinato a Luciano Spalletti nel corso della stagione che sta per concludersi, al fine di conoscere le sue intenzioni future. Il tecnico toscano ha rimandato chiunque, restando concentrato sullo Scudetto, e al tempo stesso mostrando grande lealtà nei confronti del club: resterà fermo, è questo il patto con Aurelio De Laurentiis che ha voluto fissare anche una penale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport:

"Le divergenze di vedute con il presidente De Laurentiis sono state a tratti anche evidenti. E quella Pec per esercitare unilateralmente il prolungamento del contratto di fatto oggi serve solo a far star fermo l’allenatore che in Europa ha mostrato il più bel calcio. Sì perché nell’accordo per chiudere il rapporto col Napoli, Spalletti ha dovuto accettare non solo l’anno sabbatico ma anche una penale di 3 milioni nel caso intendesse riprendere in questa stagione ad allenare".