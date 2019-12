Torreira primo obiettivo, il Napoli affonderà appena l'Arsenal chiederà di liberare Ancelotti

Il Napoli è attivo sul mercato sia per l'estate che oper gennaio. Ha presentato un’offerta al Verona di 15 milioni (bonus compresi) per Amrabat che, però, arriverebbe a giugno (ha già miltato con due club in stagione). Per il mercato invernale - scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno - la priorità è Torreira. C’è l’idea l'infatti per l'ex Sampdoria di sfruttare anche i contatti con l’Arsenal, che dovrebbe chiedere al Napoli di liberare Ancelotti. L’alternativa è Berge, prospetto classe '98 del Genk.