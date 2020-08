Tuttosport - Se Insigne non recupera, Gattuso ha in mente una soluzione a sorpresa per il Barça

Sono tre le opzioni a disposizione di Rino Gattuso per sostituire Lorenzo Insigne nel caso in cui quest'ultimo non dovesse recuperare per la sfida al Barcellona. Come già è stato scritto, l'allenatore azzurro starebbe valutando l'impiego di Eljif Elmas come esterno sinistro d'attacco oppure di rimpiazzare il capitano con un calciatore simile, di ruolo, come Hirving Lozano.

LA SOLUZIONE PIU' IDONEA - Ma, secondo quanto scritto da Raffaele Auriemma su Tuttosport, la soluzione su cui il tecnico starebbe ragionando è quella di adattare Matteo Politano sulla fascia sinistra in quanto già ben addestrato a svolgere compiti in fase di ripiegamento. Potrebbe dunque esserci una formazione inedita, a sorpresa, se Insigne non dovesse farcela.