UFFICIALE - Comunicato AZ Alkmaar: "Trovati nuovi positivi, a breve i dettagli", partita a rischio?

Sale il numero di contagi all'interno dell'AZ Alkmaar intesa come società e squadra. E' la stessa società olandese, prossima avversaria del Napoli in Europa League, a comunicarlo sul proprio sito ufficiale. Nella fattispecie, l'Az fa sapere che "sono state rivelate nuove infezioni all'interno del gruppo di giocatori. Al momento è in corso un inventario dell'entita dei contagi. L'Az è in stretto contatto con la Uefa". Attese novità a breve. La Uefa monitora la situazione e anche se secondo le norme bastano 13 giocatori per giocare, non è da escludere che il Napoli voglia vederci chiaro dopo quanto accaduto contro il Genoa.