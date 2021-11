UFFICIALE - Demme negativo al Covid: oggi esami da protocollo per rientrare in gruppo

"Diego Demme è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore nella giornata di oggi effettuerà gli esami previsti dal protocollo in vigore e nei prossimi giorni si aggregherà nuovamente al gruppo", ha scritto il Napoli sui suoi canali social, annunciando quindi il ritorno a disposizione di Spalletti per la gara contro la Lazio. Il centrocampista ex Lipsia era positivo dal 12 novembre.