UFFICIALE - Ecco i convocati: 12 di movimento della prima squadra. Out Fabian, ci sono 4 Primavera

Il Napoli ha stilato l'elenco dei convocati per la partita di domani contro la Juventus. Ci sono tre elementi della Primavera come Marfella, Costanzo, Spedalieri, Vergara. Out anche l'infortunato Fabian oltre ai positivi e agli assenti per la Coppa d'Africa. Ci sono dodici giocatori di movimento della prima squadra ai quali aggiungere Zanoli e i tre Primavera e i tre portieri per un totale di 19 convocati. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Idasiak, Marfella, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Rrahmani, Zanoli, Costanzo, Spedalieri.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Vergara.

Attaccanti: Insigne, Mertens, Petagna, Politano.