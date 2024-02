UFFICIALE - I convocati di Calzona per Sassuolo: out Ngonge e Cajuste

Francesco Calzona ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Sassuolo in programma domani alle 18.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Calzona ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Sassuolo in programma domani alle 18. Gruppo al completo per l'allenatore azzurro, eccezion fatta per Cyril Ngonge che ha proseguito il lavoro personalizzato in palestra e Jens Cajuste, che oggi ha fatto terapie in seguito a un risentimento muscolare accusato ieri in allenamento.

Ecco la lista completa:

Portieri: Meret, Gollini, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera.

Centrocampisti: Anguissa, Zielinski, Dendoncker, Traoré, Lobotka, Lindstrom.

Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Osimhen.