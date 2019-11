UFFICIALE - I convocati per il Milan: Ancelotti senza terzini sinistri! Allan recuperato, torna Manolas

Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di entrambi i terzini sinistri presenti in rosa nel match di domani contro il Milan. Sono stati diramati i convocati per la sfida di San Siro: sia Mario Rui che Ghoulam non figurano nell'elenco a causa dei problemi fisici che li stanno tormentando. Ha recuperato invece Allan, anch'egli alle prese con fastidi muscolari evidentemente superati. Assente anche Tonelli. Ecco la lista completa.

I convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski.