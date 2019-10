UFFICIALE - Pallone d'Oro, c'è anche Koulibaly nei 30 nominati: è il terzo della Serie A!

La rivista francese France Football ha svelato i nomi dei trenta candidati per la conquista del ''Pallone d'Oro''. Nei trenta c'è anche il difensore azzurro Kalidou Koulibaly. Enorme attestato di stima per il giocatore del Napoli, protagonista l'anno scorso di una grandissima stagione. La passata edizione del premio organizato dalla rivista francese lo ha vinto il croato Luka Modric del Real Madrid, che ha preceduto Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann. L'assegnazione del premio avverrà il prossimo 2 dicembre al Theatre du Chatelet. Di seguito l'elenco dei trenta giocatori in lizza:

Sadio Mané (Liverpool)

Sergio Agüero (Manchester City)

Frenkie de Jong (Barcellona)

Hugo Lloris (Tottenham)

Dusan Tadic (Ajax)

Kylian Mbappé (Psg)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Donny van de Beek (Ajax)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Marc-André Ter Stegen (Barcellona)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Alisson Becker (Liverpool)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Karim Benzema (Real Madrid)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Heung-min Son (Tottenham)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

Roberto Firmino (Liverpool)

Lionel Messi (Barcellona)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Kalidou Koulibaly (Napoli)

Antoine Griezmann (Barcellona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Eden Hazard (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Raheem Sterling (Manchester City)

João Félix (Atletico Madrid)