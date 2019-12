UFFICIALE - SSC Napoli: "Ancelotti ha deciso che la squadra andrà in ritiro da mercoledì"

Il Napoli si è ritrovato questa mattina al Training Center con una grossa novità: Carlo Ancelotti ha deciso che la squadra andrà in ritiro da mercoledì. Lo annuncia la SSC Napoli con questo breve comunicato diffuso sul sito ufficiale: "Come da programma la squadra riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio. Ancelotti ha stabilito che il gruppo, poi, rimarrà in ritiro a partire da mercoledì per prepapare il match contro l'Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al Friuli".