ULTIM'ORA As - "James resta", è solo una strategia Real: Florentino vuol favorire il Napoli rispetto all'Atletico!

Continuano ad arrivare una serie di notizie riguardo il destino di James Rodriguez. Dopo l'annuncio della trasmissione Chiringuito Tv riguardo la permanenza del colombiano al Real, è arrivata anche la ricostruzione da parte di As: secondo l'entourage del giocatore, infatti, la notizia riguardo la permanenza di James in casa blanca sarebbe infatti una vera e propria strategia da parte di Florentino, nella speranza di poter spingere il giocatore verso il Napoli e non l'Atletico.