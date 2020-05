ULTIM'ORA - Coni, l'annuncio di Malagò: "Al 99,9% la Serie A ripartirà il 13 giugno!"

Intervenuto ai microfoni della trasmissione “Non è un Paese per giovani” in onda su Radio 2, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha dichiarato: “Al 99.9 percento il campionato di Serie A riparte il 13 giugno. La sfida tra alcuni medici e il CTS non la capisco”.

GLI SVILUPPI - L'annuncio che molti tifosi - non tutti, lo saprete bene - volevano sentire da tempo, anche se ovviamente conterà soprattutto avere l'ok del governo. Al momento la Lega si è riunita e ha formulato un calendario ipotetico con gare dal 13 giugno, appunto, al 2 agosto, ma senza l'ok della politica non si potrà ricominciare. Sono giorni decisivi.