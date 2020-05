ULTIM'ORA - Finita l'Assemblea di Lega, date confermate: 13-14 giugno semifinali Coppa Italia, il 17 la finale

Si è da poco conclusa l'Assemblea di Lega, fondamentale per decidere le date e il calendario di Coppa Italia e campionato. E, stando a quanto riferito da Sky Sport, sono state confermate le indiscrezioni di ieri. Il calcio italiano ripartirà con la Coppa Italia, con le semifinali in programma il 13 e il 14 di giugno e la finale programmate per il 17. Il campionato, invece, ripartirà il 20 giugno (ma non per il Napoli): si ricomincerà con i recuperi della venticinquesima giornata, pertanto gli azzurri scenderanno in campo per la prima volta nel 'nuovo' campionato la settimana successiva (27-28 giugno).

COPPA ITALIA

13-14 giugno: Semifinali di ritorno

Napoli-Inter

Juventus-Milan

17 giugno: Finale

SERIE A

20-21 giugno: 25° GIORNATA (recuperi)

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari