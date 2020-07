ULTIM’ORA Sportitalia - Osimhen, confermato il sì al Napoli: ora si chiude col Lille

Osimhen-Napoli, continuano ad arrivare conferme proprio in questi minuti. L'epilogo della trattativa sarebbe vicino, con il club di De Laurentiis pronto a chiudere per il nigeriano. A confermarlo anche Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, che attraverso Twitter ha sottolineato che il giocatore del Lille ha detto sì alla proposta azzurra. Al Napoli non resta altro, dunque, che andare a chiudere con il club di Ligue 1.

Proprio dalla Francia, in questi minuti, sono arrivate conferme anche sulle cifre dell'affare, con un incontro in programma nelle prossime ore, probabilmente già oggi pomeriggio.