"Un altro passo verso la lista dei 23", i quotidiani promuovono Di Lorenzo: si avvicina Euro 2020

Buona la seconda per Giovanni Di Lorenzo, titolare anche con l'Armenia. Tutti i principali quotidiani italiani questa mattina in edicola esaltano il terzino del Napoli che sogna la convocazione per Euro 2020, un traguardo che meriterebbe dopo l'ottimo avvio di stagione in maglia azzurra. Ci sono ancora dei dubbi, a quanto pare Di Lorenzo è in ballottaggio con Izzo, ma l'ennesima prova convincente è un punto a suo favore.

PROMOSSO - Voto 7 per il terzino del Napoli su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "L'esterno alto questa volta era a destra, cioè lui, elegante, disinvolto. Un passo avanti verso la lista dei 23" scrive il quotidiano. Appena 6 sul Corriere della Sera, voto così motivato: "Spinge parecchio anche se non è sempre preciso". Voto 6.5 per il Corriere dello Sport: "Quando c'è Emerson, l'Italia attacca a sinistra, quando c'è lui l'Italia cambia fascia e spinge a destra. E' sempre nel vivo dell'azione". Voto 6.5 anche per Tuttosport: "Dalle sue parti si balla un po’ troppo in avvio, per quanto il contrattacco armeno si sgonfi in fretta. Cresce alla distanza" e per Repubblica: "Sfrutta lo spazio davanti, ne concede un po’ dietro".

PREZIOSO - Tutti voti alti per Di Lorenzo, un terzino affidabile, di spinta ma anche copertura, abile in fase difensiva oltre che ad offendere, volendo adattabile anche a sinistra. La sua duttilità è un'arma a favore della speranza di rientrare nei 23 definitivi per Euro 2020. Un sogno che potrebbe avverarsi. Con lui ci spera una città intera che lo considera già indispensabile. Proprio come Ancelotti.