Uomini contati col Genoa: bloccate (per ora) anche le cessioni minori

E' già vigilia della sfida col Genoa e Luciano Spalletti quest'oggi presenterà la sfida anche in conferenza stampa poco prima della partenza. Una sfida non semplice da preparare per il tecnico, per le voci legate ad un mercato che si avvia alla conclusioni ma anche per diverse assenze che hanno già assottigliato l'organico e reso difficili anche le cessioni minori. Agli infortunati Demme, Ghoulam e Mertens s'è aggiunto infatti Zielinski, che non sarà del match, oltre allo squalificato Osimhen: quanto basta per far diventare prezioso il recupero di Ounas, ieri s'è allenato in gruppo, o rinviare i discorsi su una cessione di Petagna ed anche il prestito di Gaetano.

I due attaccanti rappresenteranno probabilmente gli unici due cambi offensivi a Genova, immaginando un tridente con Politano ed Insigne larghi e Lozano falso nove. Su Petagna c'è la Sampdoria, su Ounas il Marsiglia, ma l'emergenza già alla seconda giornata dovrebbe portare il Napoli a non prendersi rischi considerando che Osimhen a gennaio avrà la Coppa d'Africa e Mertens deve ancora recuperare pienamente ed a fine carriera non dà certezze su come rientrerà. Stesso discorso a centrocampo senza Demme e Zielinski: Gaetano primo cambio al terzetto con Lobtoka play e Elmas e Fabian mezzali e per questo prestito alla Cremonese bloccato almeno fino a lunedì, quando il Napoli si presume sbloccherà anche l'arrivo di un incontrista per sostituire Bakayoko e completare l'organico.