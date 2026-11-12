Ultim'ora Varela, il Napoli si iscrive alla corsa! Sky: Manna ha incontrato con l’agente

Il Napoli si inserisce nella corsa per Gustavo Varela. Giovanni Manna ha incontrato l'entourage per discutere del talento del Monza.

Gustavo Varela entra sempre più concretamente nei radar del Napoli. L'attaccante classe 2005 del Monza è un profilo che piace alla dirigenza azzurra, intenzionata a monitorarne da vicino la crescita e a valutare eventuali margini per anticipare la concorrenza. Un interesse che trova un nuovo riscontro nel recente incontro tra Giovanni Manna e Hector Peris, CEO dell'agenzia Leaderbrock che cura gli interessi del giocatore. Come riferito da Sky, il direttore sportivo del Napoli ha incontrato il dirigente nelle scorse ore per discutere di diverse opportunità di mercato, tra cui alcuni profili provenienti anche dalla Liga spagnola. Al centro del confronto, però, c'è stato soprattutto il futuro del giovane attaccante brianzolo.

Varela nel mirino: il Napoli si inserisce nella corsa

L'attenzione del Napoli nei confronti di Varela è concreta e lo stesso Manna ha già manifestato pubblicamente il proprio apprezzamento per le qualità del giocatore. Il Monza, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo almeno fino a gennaio, ma è consapevole delle difficoltà legate alle possibili offerte che potrebbero arrivare sia dall'Italia sia dall'estero. Il confronto tra Manna e Peris rappresenta dunque un passaggio significativo nei primi contatti per approfondire la situazione dell'attaccante e capire i margini di una possibile operazione. Il Napoli si iscrive così alla corsa per il bomber del Monza, con l'obiettivo di valutare concretamente un eventuale affondo nelle prossime finestre di mercato.