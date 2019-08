Wanda Nara: "Icardi rimarrà all'Inter! Ha rifiutato proposte indecenti, è convinto che non sia finita"

Emergono altre dichiarazioni di Wanda Nara nel corso di Tiki Taka: "Si sa da inizio mercato quale sia la sua scelta, e questo discorso vale per tutte le squadre che sono interessate. Secondo me alla fine rimarrà nell'Inter: decide lui, io posso anche portare mille offerte... Lui pensa che ancora non sia finita nell'Inter. Non so cosa potrà succedere, ma so quelle che sono state le sue parole ad inizio mercato, ed è stato logico e coerente fin qui. Si sono presentate proposte da non rifiutare per chiunque al mondo, e lui ha detto di no per l'Inter. Con lui direttamente non ci sono mai stati contatti, casomai con me. Ora sono la stronza più grande d'Italia, ma quando facevo rimanere Mauro in quella Inter che non vinceva, allora ero la migliore. Ripeterei tutte le cose che ho detto".

Sul posto non garantito in nerazzurro: "Conte per me è bravissimo, e magari potrebbe scegliere di farlo giocare così come ora sta decidendo di non farlo giocare. Io non aspetto niente, è una scelta della società che paga lo stipendio".