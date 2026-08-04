Ultim'ora Zeballos-Napoli, attende ma altri club ci provano! Romano: "Massimo 7-10 giorni..."

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Calciomercato Napoli, Zeballos resta in attesa del Napoli ma non ancora a lungo: tutti gli aggiornamenti

Non solo Badiashile. Il Napoli è al lavoro per ulteriori cessioni, tra cui quella di Noa Lang come vi abbiamo raccontato nel pomeriggio, per sbloccare diverse trattative impostate da tempo. Una di queste porte a Exequiel Zeballos, talentuoso attaccante del Boca Juniors che ha un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 e da mesi in parola col Napoli con tanto di accordo già definito. Le ultime le ha svelato l'esperto di mercato Fabrizio Romano sui suoi canali:

Zeballos-Napoli, gli ultimi aggiornamenti

“Zeballos ha fatto di tutto per andare al Napoli. Ha un accordo col Napoli, ama l’idea di giocare nel Napoli ed attende con pazienza. Perché il Napoli non chiude? Perché il Napoli deve fare prime le famose cessioni. L’argentino sta aspettando da metà giugno, ora siamo ad inizio agosto e quindi sta iniziando a guardarsi intorno. Il giocatore non ha rotto il patto fatto col Napoli, l'accordo è valido, ma questa settimana lui e i suoi agenti aspettano delle risposte per capire come procedere e se si può chiudere. Magari se ci saranno cessioni, tipo quella di Noa Lang. Dall’estero ci sono altri club che stanno cercando il giocatore, ma Zeballos risponde ancora: “Aspetto il Napoli, sogno il Napoli e voglio il Napoli”, ma se si va avanti per altri 7-10 giorni allora si rischia di vederlo andare altrove. I tempi sono importanti".