Il Napoli fa, il Napoli disfa

Arriva la prima sconfitta stagionale, peccato perché poteva essere tutt’altra partita. Spalletti fa poco turnover ma pesa tantissimo l’errore di Mario Rui. Un primo tempo stranissimo. Il Napoli passa in vantaggio dopo 14 secondi. Giocata di quelle belle con Insigne che pesca Politano, il portiere dello Spartak non blocca e la palla finisce ad Elmas che insacca. Tutto facile, anche troppo. Azzurri che potrebbero raddoppiare ma Petagna non riesce ad essere risolutivo. Poi l’errore di Mario Rui. Intervento inutile con il piede a martello. L’arbitro prima lo ammonisce poi il var lo fa espellere. Napoli in 10 e ancora prova ad offendere ma la giocata giusta non arriva. Spalletti inserisce Malcuit e toglie Insigne. Il Napoli subisce un po’ ma riesce a contener una formazione quella russa che non sembra irresistibile. Nel finale ancora il var protagonista che giustamente toglie un calcio di rigore per lo Spartak erroneamente assegnato. Nella ripresa il Napoli cala e incredibilmente prima si fa pareggiare poi subisce anche il gol del vantaggio dello Spartak. Il pareggio arriva su una azione rocambolesca e una deviazione di Koulibaly e il vantaggio dei russi su una dormita generale. Il Napoli cerca di recuperare ma subisce anche il terzo gol con un contropiede dove sbaglia anche Koulibaly. Il Napoli segna nel recupero. Di Lorenzo serve Osimhen che non sbaglia. Ili finale è nervoso anche troppo e non c’è tempo per riprenderla. Peccato perché si complica il girone ma si è speso tanto anche in termini di energie.