Il Napoli mette la sesta e torna in vetta

Sesta vittoria consecutiva e il Napoli continua guardare tutti dall’alto verso il basso. Non era facile, non era scontato ma questa squadra fa sul serio e pur non giocando la miglior partita guadagna i tre punti. Non è il solito primo tempo spumeggiante. Il Napoli però chiude in vantaggio ed è fondamentale contro un Cagliari che spera solo nelle ripartenze. Il Napoli sa bene che Mazzarri si chiuderà e i primi minuti diventano fondamentali e gli azzurri passano. Giocata velocissima, Anguissa, Zielinski che ci. Crede e palla al centro dove il nostro centravanti non sbaglia. Il gol di Osimhen sblocca le giocate veloci del Napoli che spinge e potrebbe raddoppiare ma non trova la stoccata giusta. Il Cagliari attende quasi speranzoso di un errore della difesa partenopea ma Mario Rui e Koulibaly spadroneggiano. Osimhen, Insigne e Politano li davanti cercano il raddoppio ma il Napoli sembra meno fluido e Spalletti dalla panchina se ne accorge chiedendo di più ai suoi ragazzi. Nella ripresa il pallino del gioco resta al Napoli con il Cagliari rintanato nella sua metacampo. Il Napoli costruisce meglio anche se Spalletti chiede di più. Il raddoppio è nell’area cosi come sembrava essere maturo nel primo tempo già. Osimhen caparbio in area si fa atterrare da Godin. Rigore netto che Insigne non sbaglia regalando il raddoppio meritato al Napoli. La gara finalmente è in ghiaccio con un Anguissa che non si ferma mai, con Mario Rui che merita gli applausi, con Fabian che a centrocampo fa le sue giocate importanti e Osimhen che non molla mai. Spalletti cambia ancora e da spazio a Lozano e Ounas ma anche Petagna. Tre punti non facili, tre punti magnifici che valgono la testa della classifica in solitario ancora. E ora testa anche alla Coppa.