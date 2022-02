L'ennesima occasione sprecata

Quando il Napoli ha l’occasione buona la spreca. E’ un mantra vecchio quanto il mondo. Un pareggio acciuffato per i capelli grazie ad Osimhen che salva una prestazione da 5 in pagella anche per Spalletti che ha voluto fare troppi esperimenti. Un brutto primo tempo, il Napoli non riesce a trovare mai la Giocasta. Spalletti deve fare di necessità virtù e cambia anche modulo. Un 3-4-2-1 che nei primi 30 minuti è farraginoso. Il Cagliari ne approfitta e spinge forte con Joao Pedro più volte imbeccato e troppo solo davanti ad Ospina che fortunatamente si salva. Mertens e Petagna sono troppo vicini e l’infortunio a Di Lorenzo complica un po’ le cose. Entra Malcuit ma è il Cagliari che cala un po’ e il Napoli ci prova. Mario Rui e Mertens ci provano ma la difesa cagliaritana si salva. Il Napoli nel secondo tempo gioca veramente male e subisce il vantaggio del Cagliari con un erroraccio di Ospina. Tiro da fuori di Pereiro con la palla che sbatte a terra e finisce in rete. Il Napoli non reagisce mai o quasi, Spalletti cambia solo al 65’ ma non succede veramente nulla. Fabian e Osimhen non incidono e i minuti passano inesorabili. A salvare il Napoli ci pensa proprio Ospina che su Marin ma anche prima il colombiano era riuscito a metterci una pezza. Il Napoli trova il pari con Osimhen. Cross al volo di Mario Rui e il nigeriano di testa batte Cragno. Un pareggio che serve ad avere un po’ meno di rammarico per l’ennesima occasione mancata. Un pareggio che profuma di sconfitta soprattutto per la prestazione sicuramente non all’altezza.