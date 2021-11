Napoli da rivedere, ma quanta sfortuna nel finale. Valeri sempre in ritardo. Inzaghi si è difeso sul 3-1

Ad un centimetro dal pari, ad un centimetro da risollevare una gara brutta dove il Napoli è sembrato molle e poco reattivo ad inizio match. Nel finale ci abbiamo sperato ma la Dea Bendata ha guardato altrove. Ma avvolgiamo il nastro. Un primo tempo a mille all’ora. Un primo tempo che il Napoli non approccia male ma che però perde ai punti e nei gol. L’inter sembra indemoniata. Vuole accorciare sul Milan e sul Napoli, spinge forte ma a passare è il Napoli. Siamo al 18 quando su una azione bella e manovrata Zielinski si trova sulla palla giusta che infila dietro Handanovic. Il Napoli sparisce, l’Inter reagisce forte. La fortuna aiuta l’Inter perché sul tiro di Barella, Koulibaly tocca con il braccio largo. Valeri prima non assegna il rigore poi il Var lo convince facilmente. Calhanoglu non sbaglia. Il Napoli arretra, troppo e subisce l’Inter che trova anche il vantaggio con Perisic fortunato che su angolo spiazza di testa Ospina che ci prova a toglierla dalla linea fatale ma non ci riesce. La ripresa è da horror. Il Napoli perde Osimhen per un brutto scontro subito e l’Inter continua a spingere forte e trova il terzo gol con Lautaro. Troppo facile contro un Napoli lungo e mal posizionato. Il Napoli rialza la testa grazie a Mertens. Il belga trova un gol straordinario da fuori area che supera Handanovic. La gara si ravviva e arriva ani he la palla del pari. Cross in area per Mario Rui che a colpo sicuro batte di testa ma Handanovic salva e con la fortuna della tra essa si salva. Il Napoli ci crede anche negli 8 minuti finali e al 97’ Mertens spara alto l’ennesima occasione ghiottissima. Finisce cosi, un Napoli da rivedere, un Napoli che ha approcciato malissimo la gara e che solo nel finale ha cercato di raddrizzarla. Restiamo primi ma ora tutto diventa più difficile. Un flash su Valeri: Sempre in ritardo, irritante in molte decisioni, poco attento a certe piccole cose che hanno inciso nel match.