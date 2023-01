Nessun dramma ma siamo fuori da una competizione

Arbitraggio scandaloso ma non può essere un alibi alla prestazione

TuttoNapoli.net

É il Napoli del turnover esasperato, è il Napoli che sottovaluta una squadra che ha mezzo piede in B, è il Napoli che l’affronta in maniera svogliata la sfida di Coppa, cosa che una grande squadra non deve fare mai. Nessun dramma ma la Coppa Italia sfuma al Maradona dopo aver giocato anche 40 minuti in più che peseranno sulle gambe. Spalletti ne cambia 10, esasperando fin troppo una squadra che ha pochi automatismi. La Cremonese vogliosa passa anche in vantaggio su un contropiede veloce. il Napoli con rabbia però la ribalta. Prima Juan Jesus, di forza, con la giusta cattiveria dopo traverse e parate straordinarie. Il vantaggio arriva dopo poco e Simeone che lo sigla come lui sa fare. La gara sembra messa in ghiaccio. Nella ripresa il Napoli giochicchia però. Spalletti mette anche qualche titolare ma a poco dal 90’ i ragazzi terribili di Ballardini la pareggiano.