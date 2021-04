Quando l’importante sono i 3 punti

Vittoria doveva essere e cosi è stato. Servivano solo i 3 punti per rispondere al Milan e rimanere in scia. Un buon primo tempo mentre nella ripresa gli azzurri calano un po’. Il Napoli parte bene, come dicevamo, tre occasioni tre belle giocate che potrebbero portare gli azzurri subito in vantaggio ma la solita sufficienza non aiuta a trovare il gol. Zielinski, Insigne anche Politano e Di Lorenzo sfiorano il gol. La Samp chiude bene tutto e prova anche a ripartire dopo i primi 15 minuti di sfuriata del Napoli. A dare fastidio alla difesa azzurra ci pensa Gabbiadini e Quagliarella innescati però anche dal solito errore di Manolas. Il vantaggio arriva al 35’ quando gli azzurri finalmente ricominciano a giocare. Azione veloce e manovrata. Fabian e Zielinski si divertono e lo spagnolo trova l’angolo giusto. Il primo si chiude così senza troppi scossoni. Il secondo tempo è tutto della Samp, purtroppo, con il Napoli rinunciatario e attendista. Osimhen non da fastidio, Politano subisce Augello, e tutto il Napoli che arretra. Azzurri quasi stretti nella loro metacampo. Ospina salva su Gabbiadini da fuori e Ospina si salva quando su calcio d’angolo viene battuto da Thorsby che però fa fallo su Koulibaly. Il Var richiama Valeri, ben piazzato, ma incredibilmente passivo sul fallo, che solo al monitor si accorge dell’errore. Gattuso cambia qualcosina ma il Napoli è sempre troppo compassato e passivo. Mertens e Lozano non riescono a dare vivacità e la Samp con Keita provano a dare fastidio. All’87 il folletto belga però serve bene Osimhen che stavolta si invola e batte Audero. 2-0 e gara in ghiaccio. Il Napoli doveva conquistare i tre punti e cosi è stato. Soprattutto dimenticare la sconfitta di Torino e continuare la corsa al 4 posto.