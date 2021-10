Si torna lassù'!

Riconquistata la vetta! Un bel Napoli che non ha sbagliato niente contro il Bologna, in una partita subito in discesa e con la voglia di riacciuffare il Milan in una sfida che per ora sembra avvincente. Ma riavvolgiamo gol nastro: un primo tempo in carrozza per il Napoli. Un primo tempo dove gli azzurri riescono a gestire il gioco e colpire con Fabian e Insigne. Il Bologna prova a dare fastidio in avanti con Barrow ma la difesa azzurra non corre mai pericoli seri. Il Napoli passa con una giocata dalla sinistra. Lozano, Elma e Fabian che trova una giocata pazzesca. Tiro velenoso e partita in discesa. Il Napoli spinge ancora e il raddoppio arriva su rigore. Medel di mani ostacola Osimhen e il Var richiama l’arbitro. Insigne dal dischetto questa volta non sbaglia. Due a zero e primo tempo in archivio. La ripresa è una formalità. Il Napoli sembra giocare sul velluto e quando Osimhen viene ancora atterrato in area si capisce che è tutto facile. Dal dischetto ancora Insigne e ancora gol. Domenichini in panchina gestisce la gara con i cambi dando spazio anche a Mertens e Ghoulam nel finale. Tutto troppo facile e non solo per colpa del Bologna. Un Napoli padrone del campo, un Napoli che rivuole la vetta e se la riprende a colpa di giocate di fino e tanta attenzione.