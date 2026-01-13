“A Milano con 5 assenze pesanti”, Sabatini punge McTominay: “Parla come Conte…”

“A Milano con 5 assenze pesanti”, Sabatini punge McTominay: “Parla come Conte…” TuttoNapoli.net
Oggi alle 22:30Le Interviste
di Francesco Carbone

Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato al podcast Numer1 le dichiarazioni di Scott McTominay al termine di Inter-Napoli: “Scott McTominay ripete parola per parola quello che dice Antonio Conte negli spogliatoi quando si lamenta di tutte le assenze del Napoli. Per me di tutti i calciatori fuori per infortunio solo Anguissa e Neres giocherebbero, non tutti gli altri.

McTominay confronta queste assenze con quelle eventuali dell’Inter. Per me lo scozzese é un grande giocatore, un campione, MVP della scorsa stagione, però anche se non ripeteva le parole di Conte andava bene lo stesso”.