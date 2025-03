A Sky criticano Zielinski sul rigore, Del Piero e Capello: "Non te lo aspetti..."

L'ex centrocampista del Napoli Piotr Zielinski delude all'Inter. Al Maradona è stato pigro su Lobotka in chiusura in occasione del pari di Billing e col Feyenoord in Champions pur regalando l'assist a Lautaro ha fallito il rigore del possibile 3-0. Voti bassi sui quotidiani, il polacco divide ma non riesce a raggiungere la sufficienza. Al massimo 5.5 come voto. Proprio del penalty sbagliato si parla a Sky Sport.

Fabio Capello commenta la sua conclusione dagli undici metri: "Purtroppo rigore tirato non bene, il portiere si è mosso molto prima. Come diceva Alex, che è uno specialista, devi guardare il portiere se sei il rigorista". Alex, sarebbe Del Piero. Che è in studio e aggiunge: "Sguardo al portiere? Da uno come Zielinski me lo aspetterei", ha detto l'ex Juve, specialista dal dischetto.