Accardi: “Koulibaly è troppo importante per il Napoli e lui è innamorato della città”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Beppe Accardi, agente: “Io penso che questo sia un mercato che si inizierà a sviluppare nella prima settimana d’agosto fino alla fine. È normale che i tifosi possono non essere contenti, ma diamo il tempo alle società di lavorare. Questi sono anche i giochi del mercato, ognuno cerca di tirare l’acqua al mulino nella propria direzione. È troppo importante Koulibaly per il Napoli ed il giocatore è innamorato della città. Mertens? Al di là dell’usato sicuro, è un uomo che è diventato napoletano e ha dimostrato di amare la città. È importante averlo nella squadra anche per una questione di autostima della squadra”.