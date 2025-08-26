Acquafresca non ha dubbi: "Napoli favorito per lo scudetto. La mia griglia"

C'era anche Robert Acquafresca alla presentazione della Fishing&padel cup a san Vincenzo in provincia di Livorno. Con lui abbiamo fatto una chiacchierata sull'inizio del campionato. "Nelle prime giornate - ha detto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com - ci possono essere sempre delle sorprese. Dispiace per Allegri, stravedo per lui. Ma credo sia stato solo un incidente di percorso, il milan saprò trovare la strada giusta".

Ci sono problemi difensivi...

"Sì, lo ha detto lo stesso Allegri. quando prendi due gol in A sono tanti soprattutto per una squadra come quella rossonera che deve ambire alle prime posizioni".

Per l'Atalanta un mezzo passo falso...

"Sì, ma ho visto una parte della gara un cui hanno anche dominato.

La sua griglia scudetto?

"Dio Napoli, poi Inter, Atalanta e Juventus".