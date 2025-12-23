Sabatini: “Rivedrò Napoli-Bologna, viste cose bellissime. Mano di Conte formidabile!"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il dirigente sportivo Walter Sabatini: “Il Napoli ha giocato due partite spettacolari, con grande senso della verticalità. Con un centravanti come Hojlund che gioca così bene la squadra gioca meglio. Tutti ne hanno tratto giovamento, soprattutto Neres, che si sta rivelando un giocatore fenomenale. Ha fatto una prestazione completa, ma anche cattiva dal punto di vista calcistico. Quando il talento diventa al servizio della squadra si vedono grandi cose.

Conte ha tolto il Napoli dal momento difficile a sui modo, toccando le corde giuste. Si è visto un dominio dal punto di vista tecnico-tattico. La mano dell’allenatore è stata formidabile. Mi sono veramente divertito e ho apprezzato questo calcio di alto livello che il Napoli ha offerto. Penso che rivedrò la partita perché ho assistito a cose molto interessanti, come movimenti sincroni e azioni di grande bellezza. Juan Jesus? Quando lo portai alla Roma fui insultato, ma sapevo che si trattava di un calciatore con grandi caratteristiche. Conte è stato molto bravo a tirare fuori da lui il meglio. Il Napoli è già forte, è difficile migliorarlo. Sarà molto importante, intanto, recuperare gli infortunati”.