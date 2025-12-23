Podcast Impallomeni: "Intensità e spettacolarità di gioco, Napoli sorprendente: mi ha impressionato"

Il Napoli batte il Bologna 2-0 a Riyad e conquista la sua terza Supercoppa Italiana. Ma che messaggio manda alle sue rivali per lo scudetto? Ecco il pensiero di Stefano Impallomeni, calciatore e opinionista, ai microfoni di Tmw Radio.

"Mi ha impressionato l'intensità e la spettacolarità del gioco, seppur in emergenza. Conte ha trovato risorse importanti, non pensavo potesse fare due partite così intense dopo Udine. E' sorprendente, si candida seriamentea al bis Scudetto. Non sarà semplice, ma se ritrova i titolari e continuità sarà dura per le altre".