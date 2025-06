Acquisti già in ritiro? ADL: “Paghi il 30% in più e se alcuni faranno il mondiale per club…”

Il Napoli sarà già al completo all'inizio della preparazione estiva? Nel corso della presentazione dei ritiri, Aurelio De Laurentiis, presindente del Napoli, risponde così: "Io vorrei avere subito i giocatori a disposizione, però ci sono due problemi. Se tu vuoi spendere un 30% di più puoi anche definirli domani mattina. Se invece tratti sapendo che ci sono altri club, chi cede fa i suoi interessi aspettando le preferenze dei giocatori. Ma non dimenticatevi che quest'anno ci sono 32 squadre che fanno il Mondiale per Club. Magari i nostri occhi si poseranno su qualche calciatore in questo torneo che dovrà comunque prima riposarsi altrimenti rischia infortuni. Tutti gli altri desideri li possiamo esprimere ma non sempre li possiamo realizzare".

