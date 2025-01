Adani approva Adeyemi: "Fa frullare le gambe ed ha già fatto finale Champions"

Nel corso del podcast Viva el futbol, l'ex difensore Lele Adani ha parlato anche di Adeyemi, in questo momento l'attaccante più vicino al Napoli per il dopo-Kvara: "Alcuni nomi erano inaccessibili, non sul mercato come Lookman, il primo nome era Garnacho anche perché è destro. Sono loro per rientrare in certi parametri d'ingaggio. Adeyemi usa anche il destro, ma è mancino, ovviamente piace perché è giovane, fa frullare le gambe, ha il corto ed il lungo, ha velocità nello stretto e sul lungo ed è uno che ha fatto già finale di Champions".