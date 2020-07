Adani assente a Sky, Pistocchi: “Chi tocca certi fili muore?

Sentiamo la sua voce in telecronaca, ma non lo vediamo più negli studi Sky ad incalzare gli allenatori: che fine ha fatto Daniele Adani? La polemica parte da Maurizio Pistocchi tramite il suo account Twitter: "Da quando è ripresa la serieA, dagli studi Sky è sparito Lele Adani, uno dei pochi che, per competenza e coraggio, non dovrebbe mai mancare. Può darsi che sia per sua scelta, ma mi sembra difficile. Ennesimo caso di lupara bianca? Chi tocca “certi” fili muore?".

