Adani esalta Conte: "Il più bravo allenatore italiano! Sa valorizzare tutti i calciatori!"

Oggi alle 18:40Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

L’ex calciatore Daniele Adani è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Conte, secondo me il più bravo allenatore italiano, fa di necessità virtù e riesce a trovare soluzioni nuove.

Incide sulla testa dei calciatori e cambia modulo, valorizza tutti i suoi calciatori come Lang che addirittura va a chiudere di testa un’azione dal lato opposto. Ha lavorato su tutti calciatori e li ha valorizzati alla grande”.