De Biasi presenta il Qarabag: "Qualità con i brasiliani, ma soffrono in un reparto"

L’allenatore Gianni De Biasi è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Qarabag squadra di qualità, con tre brasiliani dentro. Il centrale Mustafazada è forte fisicamente e in fase aerea, ma può soffrire la pressione degli attaccanti in fase di impostazione. In avanti giocano un buon calcio, con calciatori che non buttano mai via la palla.

Potrebbero pagare qualcosa sul profilo fisico, anche se ormai hanno grande esperienza a livello internazionale ed hanno anche tradizione. Duran bravo, ma Leandro Andrade di Capo Verde è sicuramente il più tecnico e pericoloso. Sono lì da tanto tempo e quando lì puntano su di un calciatore lo fanno per diversi anni perché li prendono da giocavani”.