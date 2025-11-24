Martino: "Hojlund deve riposare, ma impiegare Lucca dal 1' sarebbe un azzardo"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto il radiocronista di Radio CRC Carmine Martino. Di seguito le sue parole: "Contro il Qarabag servirà una prestazione simile a quella contro l’Atalanta, soprattutto nei primi 45 minuti del match. Il Qarabag ha perso 3 a 1 contro l'Athletic Bilbao che non è una squadra irresistibile ma che in casa dà il meglio di sé. Speriamo che il Napoli faccia la stessa cosa, da anni lo Stadio Maradona è un fortino inviolabile. Il Napoli ce la può fare. Il fattore campo incide di più nelle competizioni europee, soprattutto per quanto riguarda le squadra inglesi. Il mio augurio è lo stesso anche per il Qarabag che è andato a vincere a Lisbona. Comunque, la squadra dell'Azerbaijan bisogna prenderla con le pinze e non bisogna pensare che sarà una passeggiata. Ha 7 punti e il Napoli deve raggiungere questa quota per continuare il suo cammino in Champions. Sono curioso di vedere come si comporterà Josè Mourinho contro un’altra squadra in crisi come l’Ajax.

Formazione? Alcuni giocatori devono riposare come Hojlund. Il danese se non è acciaccato così come Rrahmani dovrebbe partire dal 1’, facendolo uscire prima del solito. Sarebbe un azzardo impiegare Lucca dall’inizio. David Neres a destra sta dimostrando di essere letale, soprattutto se gioca offensiva e non deve rientrare tanto. Il brasiliano è uno di quei giocatori che fa la differenza impiegato nel giusto modulo con tutto il rispetto per Politano. Se l’italiano dovesse giocare nello stesso ruolo di Neres potrebbe garantire lo stesso potenziale offensivo che gli ha garantito la fama in questi anni, grazie alle grandi partite e gol che ha fatto. La mia preferenza è quella di far giocare David Neres e Politano. Sarebbe una pazzia tenere fuori Hojlund con tutto il rispetto che nutro fino in fondo per Lucca. Adesso tutti concentrati sulla gara di Champions, anche se il programma prevede anche la gara contro la Roma. Ad oggi, però, lo Stadio Olimpico è più lontano.



La vittoria serve per tenere il morale alto dei giocatori e mantenere il bilancio a posto. Per far arrivare i grandi giocatori devi qualificarti ogni anno ai gironi. Il Qarabag ha già perso due partite in Champions, forse a livello europeo paga ancora qualcosa, ma con il Chelsea hanno fatto un'impresa clamorosa. Occhi a questa squadra e al tempo che avremo allo stadio dove è prevista una bufera di vento e freddo. Voti? Milinkovic-Savic: 6, Beukema: 6,5, Rrahmani: 5,5, Buongiorno: 6, Di Lorenzo; 7, Lobotka: 6,5, McTominay: 7, Gutierrez: 6, Noa Lang: 6,5, Hound: 7, David Neres: 7,5, Juan Jesus:6, Mazzocchi: 6, Elmas: 6, Politano: 6, Lucca; senza voto e Antonio Conte: 7»

