Vidigal: "Neres cresciuto anche tatticamente, il Benfica si sarà sicuramente pentito"

L’ex calciatore Jose Luis Vidigal è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “La gara vinta dal Qarabag in Portogallo fu una gara sbagliata dal Benfica. Loro hanno calciatori davanti che possono fare la differenza nel momento in cui la squadra avversaria abbassa la concentrazione. Il Benfica è dieci volte più forte del Qarabag, ma quest’ultima squadra non bisogna mai darla per battuta perché è una squadra che non molla mai e che si batte sempre fino alla fine per il risultato. Benfica e Manchester United sono sicuramente pentite di aver ceduto Neres e McTominay al Napoli, il brasiliano è anche cresciuto dal punto di vista tattico. Non soltanto in avanti ma anche andando a recuperare dietro la palla. Nella gara contro l’Atalanta sia Neres che Lang hanno fatto bene anche sotto il profilo difensivo.

Col Qarabag mi aspetto Politano a destra, ma Neres può giocare tranquillamente anche a sinistra. McTominay invece può giocare davvero ovunque, che bel giocatore che è. Contento per il mio Sporting Lisbona di aver fermato la Juventus in Champions, ma sta bene anche il Napoli. La difesa a tre degli azzurri ci sta perché hai perso tanti calciatori a centrocampo, però con tre difensori gli esterni offensivi fanno meno chilometri e quindi possono rifiatare un po’ per essere più lucidi sotto porta”.