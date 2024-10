Adani esalta Conte: “Preparatissimo e famelico, ha ridato credibilità al Napoli in 40 giorni”

Nel corso di Viva El Futbol, l’ex difensore e attuale opinionista televisivo Lele Adani, ha parlato del Napoli primo in classifica, elogiando il lavoro di Conte

Nel corso di Viva El Futbol, l’ex difensore e attuale opinionista televisivo Lele Adani, ha parlato del Napoli primo in classifica, elogiando il lavoro di Conte: “In un contesto come il campionato italiano, Conte è troppo preparato e famelico per non spostare gli equilibri. Il Napoli non ha ancora un gioco come quello che aveva Spalletti, ma ha raggiunto la credibilità in 40 giorni dopo aver perso 3-0 col Verona con lui stesso che si vergognava".