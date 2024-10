Adani: “Il Napoli è una squadra credibile, ma la favorita per lo scudetto resta l’Inter”

L'ex difensore ed oggi opinionista televisivo, Daniele Adani, ha parlato dagli studi della Rai del Napoli di Conte e della lotta Scudetto

L'ex difensore ed oggi opinionista televisivo, Daniele Adani, ha parlato dagli studi della Rai del Napoli di Conte e della lotta Scudetto: "Il Napoli ad oggi è credibile, è una squadra centrata ma non è la favorita per lo Scudetto. Antonio Conte ha cambiato l'andazzo in 100 giorni, ha cambiato la mentalità di questa squadra rispetto allo scorso anno, però le favorite sono altre".

La vera favorita secondo Adani è l'Inter: "Se quella di Inzaghi è ancora la squadra da battere? Senza dubbio. L'Inter dipende da sé stessa: a parità di forma, vince sempre l'Inter contro tutte le altre e le opinioni non le possiamo cambiare dopo sei giornate. Inzaghi ha la rosa più lunga, se Bisseck non dorme e marca l'Inter non viene ripresa. Dipende da sé stessa. Se parte concentrata e applicata parte 1-0 contro tutte".