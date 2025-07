Fedele: “Lang deve ambientarsi e non è un goleador, serve un esterno che segni!”

vedi letture

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte: "Lang? E' un giocatore che deve ambientarsi. Non credo che sia un goleador. Penso somigli a Neres. Gli azzurri stanno cercando esterni capaci di saltare l'uomo, ma secondo me servirebbe pure qualche gol. Ndoye deve partire da sinistra per rientrare, utilizzerei Neres sulla fascia destra. Ngonge? Sono convinto che avrebbe potuto segnare qualche gol, lo ha sempre fatto nel corso della sua carriera. A Napoli ha avuto poco spazio.

Sarà fondamentale confermare Anguissa e Lobotka, poi servirà un altro mediano di sostanza. Frattesi adesso non serve, il Napoli ha bisogno di un'alternativa di Anguissa. Sicuramente gli azzurri possono rivincere il campionato: al momento sono la squadra più strutturata e non ha cambiato nulla. La fisicità è una dote importante di questo Napoli".