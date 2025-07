Krol sicuro: “Lang farà innamorare i tifosi! Qualità e imprevedibilità, ve lo descrivo…”

vedi letture

Ruud Krol, ex difensore azzurro, è intervenuto a Radio Marte: "Noa Lang? E' un giocatore di livello, sono contento che possa fare bene a Napoli. Crea qualità e imprevedibilità. Ha una buona visione di gioco e sono convinto che migliorerà ancora. Bisogna ovviamente adattarsi al calcio italiano, ma Lang farà bene e sono convinto che i tifosi lo ameranno. Naturalmente avrà modo di crescere e di adattarsi alla serie A.

Gioca a sinistra e rientra sul destro, ma può giocare anche accanto a Lukaku e sa crossare bene. Ha la giusta creatività. Farà grandi cose con Conte. Non penso che partirà subito forte come Kvaratskhelia, ma ripeto è un giocatore importante che però deve capire il calcio italiano, dove non sono concesse pause. A Napoli soprattutto. Magari può festeggiare con una canzone il quinto scudetto del Napoli. In Olanda è famoso come cantante, non è l'unico calciatore a fare rap".