Adani: "Il Napoli non solo è la più pronta, ma lo è prima degli altri"

vedi letture

Nel corso di "Viva el futbol", l'ex difensore Lele Adani ha parlato del Napoli e del nuovo centrale azzurro Sam Beukema: "Il Napoli ha capito che bisognava allungare la rosa e rinforzarla, Conte e la società hanno condiviso questo, un conto è fare 38 gare ed un altro tante competizioni.

Beukema è un difensore forte, rapido per difendere a campo aperto, abbastanza tecnico, l’alternativa a Rrahmani che è uno dei pretoriani ed è più forte nel rendimento di ciò che si dice ma con Beukema hai due titolari per ruolo per arrivare in fondo. Quando Conte chiede 5-6 titolari in più… il Napoli non solo è la più pronta ma lo è prima degli altri perché ha in pratica già completato all’inizio del primo ritiro".