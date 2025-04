Adani: "Inter, il mix tra esperienza e rosa è troppo forte. Poi a San Siro ha perso solo una volta"

L'ex calciatore e oggi commentatore Lele Adani, nel corso del podcast 'Viva el Futbol', ha detto la sua sulla corsa al titolo in Serie A: “Ragazzi, l’Inter in casa ha fatto 36 punti: 11 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Nel mondo solo Bayern Monaco e Real Madrid hanno fatto tutti questi punti in casa. Poi, certo, contro l’Udinese ci è voluto Sommer. Però alla fine è troppo forte il mix tra rosa, abitudine a stare in testa, esperienza… Poi ha ritrovato anche Dimarco e hanno fatto gol Frattesi e Arnautovic”.

