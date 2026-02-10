Adani: "Napoli ora è insicuro, errori in costruzione e concede rigori ingenui"
Lele Adani a Viva el Futbol ha commentato la vittoria del Napoli contro il Genoa: "Il Napoli ha 3-4 giocatori che anche nella difficoltà non accettano il 'no' come risposta. McTominay si inventa le situazioni quasi dal nulla. Ma il punto è che il Napoli ora non è più così sicuro, sbaglia in costruzione, in marcatura, concede rigori ingenui. Conte ha vinto anche contro qualcuno dei suoi, eppure ce l'ha fatta.
Sul 2-2 c'era comunque la possibilità di vincerla perché non accettare il no come risposta ti fà azzerare l'inferiorità numerica. Ed è quello che è successo. Quella era una gara che andava vinta in qualsiasi modo possibile in un ambiente infernale contro una squadra che aveva bisogno di fare punti. Ma la vittoria del Napoli è un grande segnale, ragazzi".
