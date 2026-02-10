Cassano: "Napoli finirà davanti al Milan. E' vivo solo grazie a Conte"

Antonio Cassano a Viva el Futbol ha commentato la vittoria del Napoli contro il Genoa: "La cosa che mi impressiona del Napoli è che con Buongiorno si gioca uno in meno. Oggi è improponibile. Per me prima era meglio sia di Bastoni e Calafiori, forse lo penso ancora ora fa cose allucinanti come difensore, è una roba vergognosa come difensore. Si vede che ha paura. Col Genoa ha fatto un disastro. Se non sei in fiducia non puoi dribblare. Un disastro.

E il Napoli in questo momento qua sta giocando con un genio in panchina che porta la barca in porto. L'allenatore sta giocando con quattro giocatori: McTominay, Hojlund, Lobotka e Vergara, il ragazzino, che sta trascinando la squadra nelle ultime tre partite. Poi sul rigore non m'interessa dire nulla. Ma il Napoli ora ha mille difficoltà e fare punti è importante. Scudetto? L'Inter ormai è andata, ma sono convinto che il Napoli finirà comunque davanti al Milan. Il Napoli è una squadra grazie al suo allenatore".