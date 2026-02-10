Ag. Di Lorenzo: "Idea era operarsi dopo il Mondiale. Infortunio ha cambiato tutto"

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato a Canale 8 dell'infortunio e dell'operazione per un problema precedente: "Di Lorenzo giocava con un dito rotto da sei mesi. Non era in programma operarsi perché un intervento lo avrebbe tenuto fermo tre mesi. Il momento del Napoli era delicato e importante, quindi voleva continuare a giocare, arrivare a fine campionato e poi, con la speranza del Mondiale, operarsi successivamente.

L’infortunio di Napoli-Fiorentina ha cambiato tutto: lì dovevi stare fermo un mese e mezzo e a quel punto fai valutazioni diverse. Però è successo tutto dopo il mercato, l’ultimo giorno, e non avevamo ancora risposte definitive sugli esami."