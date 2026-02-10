Tommasi a Open Var: "Rigore Vitinha netto, è fallo chiaro di Meret"

vedi letture

Dino Tommasi, componente della CAN, ha parlato a Open VAR partendo dalla sfida fra Genoa e Napoli vinta dagli azzurri anche grazie al contestatissimo calcio di rigore assegnato per tocco di Cornet su Vergara. Episodio che, nel post partita, aveva scatenato le proteste del tecnico rossoblù Daniele De Rossi: "II Var Di Bello e l'Avar Fabbri si fanno attirare dal contatto fra Cornet e Vergara. In verità è una semplice presa di posizione, un movimento del tutto accidentale da parte di Cornet e non è assolutamente fallo. Lo step on foot nasce per punire imprudenza, qua c'è solo una presa di posizione. Tocca il collo del piede, ma è una normale dinamica calcistica. Non c'è né imprudenza né punibilità. La prima immagine può apparire fallosa, ma calcisticamente c'è ben poco. E' una 'strisciata' accidentale, il fallo deve essere chiaro, non così".

Il primo rigore della partita, per fallo di Meret su Vitinha?

"Non c'è alcun dubbio, lo sgambetto di Meret su Vitinha è chiaro. Rigore correttissimo, in questo caso ottima la chiamata all'on field review".