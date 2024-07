Adani pazzo di Fabian: "Sta giocando un Europeo senza senso. Qualità incredibile..."

Lele Adani, giornalista e telecronista Rai, durante il commento di Spagna-Germania ha speso parole al miele per l'ex Napoli Fabian Ruiz: "La Spagna quando attacca in campo aperto fa paura, non solo perché sono veloci ma anche perché fanno sempre la scelta giusta. Poi l'Europeo di Fabian Ruiz non ha senso... Una qualità incredibile, guarda che palla che ha dato. Infatti su di lui c'è Andrich, ma ancora non l'ha mai preso".

Successivamente a seguito di un altra giocata del centrocampista spagnolo Lele Adani non è riuscito a contenersi e ha urlato: "Mamma mia che giocatore! Ha spostato una curva intera con questa giocata!". Continua così l'Europeo da sogno di Fabian Ruiz che sta sorprendendo tutti nella sua Spagna, non solo con dribbling e scelte tecniche di alto livello calcistico, ma anche in maniera concreta avendo messo a referto già due gol e due assist.